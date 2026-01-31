Hanno una figlia con la fecondazione assistita ma quando nasce si accorgono che la bimba non è caucasica e fanno causa alla clinica | Che embrione è stato usato? E dov’è il nostro?

Tiffany Score e Steven Mills hanno scoperto che la loro figlia, nata con la fecondazione assistita, non è caucasica come avevano richiesto. La coppia ha deciso di fare causa alla clinica di Longwood, chiedendo spiegazioni sugli embrioni usati e sulla provenienza della bambina. La vicenda ha suscitato molte domande sulla trasparenza delle cliniche di fertilità.

È l’aprile del 2025 quando Tiffany Score e il marito Steven Mills si rivolgono al Fertility Center of Orlando, a Longwood, in Florida. Al dottor Milton McNichol chiedono aiuto per iniziare un percorso verso la genitorialità attraverso la fecondazione assistita. La coppia crea e conserva tre embrioni vitali uno dei quali viene impiantato a Score. O almeno, si pensava che fosse uno dei tre. Quando l’11 dicembre nasce la bimba, infatti, i neo genitori, entrambi caucasici, si accogono che lei non non lo è. È People a raccontare questa storia, compresa la causa che i due hanno fatto al centro per la feritilità e al dottor Milton McNichol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

