Tiffany Score e Steven Mills hanno scoperto che la loro figlia, nata con la fecondazione assistita, non è caucasica come avevano richiesto. La coppia ha deciso di fare causa alla clinica di Longwood, chiedendo spiegazioni sugli embrioni usati e sulla provenienza della bambina. La vicenda ha suscitato molte domande sulla trasparenza delle cliniche di fertilità.

È l’aprile del 2025 quando Tiffany Score e il marito Steven Mills si rivolgono al Fertility Center of Orlando, a Longwood, in Florida. Al dottor Milton McNichol chiedono aiuto per iniziare un percorso verso la genitorialità attraverso la fecondazione assistita. La coppia crea e conserva tre embrioni vitali uno dei quali viene impiantato a Score. O almeno, si pensava che fosse uno dei tre. Quando l’11 dicembre nasce la bimba, infatti, i neo genitori, entrambi caucasici, si accogono che lei non non lo è. È People a raccontare questa storia, compresa la causa che i due hanno fatto al centro per la feritilità e al dottor Milton McNichol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hanno una figlia con la fecondazione assistita ma quando nasce si accorgono che “la bimba non è caucasica” e fanno causa alla clinica: “Che embrione è stato usato? E dov’è il nostro?”

Approfondimenti su Fertility Center Florida

Durante il parto, una donna ha scoperto che la sua bambina è nera, nonostante lei e il marito siano bianchi.

Bayer ha intentato una causa legale contro Pfizer e Moderna, accusandole di aver utilizzato senza autorizzazione un proprio brevetto relativo ai vaccini Covid-19.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fertility Center Florida

Argomenti discussi: I giudici fermano Carlomagno: Nessun contatto con il figlio; Federica Pellegrini posta la foto della figlia ricoverata dopo il duro post del marito; Genitori che mandano i figli a scuola con la febbre, è dibattito: la tensione corre sui social; Helga Schneider e la Shoah: Da figlia di un'aguzzina sento il peso del nazismo, quando mio figlio ha scoperto chi fosse la nonna ha rotto i rapporti con me.

Abbiamo una figlia nata con Gpa e ne faremo un altro: commettere un reato universale per amoreDare la vita con un atto d'amore collettivo, maturo e consapevole: perché mai dovrebbe essere un 'reato universale' secondo la legge di un Paese che non esita a vendere armi a chi in un anno ha ... quotidiano.net

Minaccia la figlia con l’ascia: arrestatoUna lite in famiglia che è rapidamente degenerata con un uomo di 57 anni che è arrivato a minacciare la figlia con un’ascia. Il ’codice rosso’ è scattato in una abitazione di Rolo, verso le 22 di ... ilrestodelcarlino.it

Buongiorno, qualcuno di voi ha una figlia di tredici anni che ama storie romantiche Mi date qualche titolo Grazie facebook