Vendere casa senza andarsene | vantaggi e svantaggi come funziona la nuda proprietà

Da today.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vendere una casa senza andarsene diventa sempre più comune, grazie alla nuda proprietà. Chi acquista questa formula paga meno, ma non può vivere subito nell’immobile. È una soluzione che può fare comodo, soprattutto a chi vuole investire o ha bisogno di liquidità. Tuttavia, ci sono anche svantaggi da valutare, come la perdita dell’uso immediato della casa. La situazione si sta diffondendo, e sempre più persone valutano questa strada come alternativa all’acquisto tradizionale.

Comprare una casa senza però poterci abitare da subito. Sembra un paradosso, ma è esattamente ciò che accade con la nuda proprietà: una formula sempre più diffusa che permette di acquistare un immobile a un prezzo sensibilmente più basso, lasciandone però l’utilizzo a chi lo vende. È un.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Vendita Casa

