Famiglie si ritrovano grazie al web

Numerose famiglie si sono incontrate grazie a piattaforme online, trovando parenti in diverse parti del mondo. Attraverso il web, sono state scoperte relazioni familiari che collegano persone di continenti diversi, come tra Cingoli in Italia e Chanar Ladeado nella provincia di Santa Fe in Argentina. Questi incontri virtuali hanno portato a incontri reali e a nuove connessioni tra parenti lontani.

In rete si scoprono parentele, da un continente all’altro: da Cingoli in Argentina, a Chanar Ladeado, provincia di Santa Fe. E a Cingoli, nella Sala Verdi del palazzo comunale, il sindaco Michele Vittori ha voluto incontrare, col consigliere comunale Filippo Saltamartini, i protagonisti di una vicenda che ha rigenerato affetti da ignorata e ritrovata consanguineità tra famiglie Bravi. "L’avvio dei rapporti è iniziato da Cingoli – racconta Piero Bravi – quando si è verificata una sorprendente casualità: nel febbraio del 2012, mio figlio Alessandro ha postato in rete una foto di suo figlio Cristiano. Dopo qualche giorno, dall’Argentina è arrivato questo messaggio: ‘Ciao, anch’io mi chiamo Cristian Bravi, il mio bisnonno Giuseppe era di Cingoli, siamo parenti?".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Famiglie si ritrovano grazie al web Ventenne ruba il monopattino ad un bambino, i carabinieri lo ritrovano grazie al gpsI carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, nel giro di un paio di ore, hanno rintracciato e denunciato per un 24enne... Leggi anche: Scompare da casa e lo ritrovano di notte nel bosco grazie al cane molecolare RISSA E CARABINIERI! MAMMAGIULIA E' STATA ARRESTATA ! Argomenti più discussi: Famiglie si ritrovano grazie al web; Matelica, allenare la mente insieme. Lo psicologo di gruppo per combattere la solitudine; I film più belli da vedere su Netflix questo mese; DOPO GLI 11 ANNI IL VUOTO: FAMIGLIE COSTRETTE A LASCIARE LE CITTÀ PER CURARE I FIGLI AUTISTICI. #nocerasuperiore #nocerainferiore Un abbraccio da Agrotoday alle famiglie Ragosa e Barberio nel giorno della scomparsa della cara Teresa facebook I prezzi corrono, gli stipendi calano: la fiducia delle famiglie Usa ha toccato il livello più basso dagli anni '60. Un problema non solo economico ma anche politico. Leggi la rubrica "Zerovirgola" di Marco Ferrando buff.ly/oasIXwF x.com