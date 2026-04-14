Circolano voci su una possibile serie tv che avrebbe come protagonista una famiglia nel bosco, ma si tratta di una notizia infondata. Tuttavia, si parla di un forte interesse da parte di alcune piattaforme di streaming, che avrebbe alimentato le speculazioni e le false indiscrezioni. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali né annunci riguardanti un progetto di questo tipo. La vicenda rimane quindi nel campo delle supposizioni e delle notizie non verificate.

“Ma perché il caso della famiglia del bosco suscita tanto interesse da far girare false voci che persino Netflix sarebbe vogliosa di metterci su le mani?”. A chiederselo è lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore dell’Università Gregoriana nel team dei consulenti dei legali dei coniugi Trevallion, che parlando con LaSalute di LaPresse smentisce i rumor sull’interesse di Netflix per le vicende di Catherine, Nathan e dei tre bambini. “Nella realtà abbiamo avuto qualche contatto con qualche produttore, ma nulla di concreto. Netflix proprio no”, precisa lo specialista. Intanto il caso della famiglia nel bosco tiene banco sui media da molti mesi e ogni giorno si accumulano articoli, interviste, video, servizi Tv e roventi discussioni social.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, in arrivo una serie tv? Una bufala, ma non troppo

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