La famiglia nel bosco potrebbe diventare una serie tv al via le trattative

Le trattative sono in corso per trasformare in una serie TV la storia nota come “famiglia nel bosco”, che riguarda Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La vicenda, originaria delle valli dell’Abruzzo, sta attirando l’attenzione di produttori e broadcaster. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla produzione o sui tempi di realizzazione, mentre le parti coinvolte stanno definendo gli accordi necessari per portare la storia sul piccolo schermo.

Dalle valli silenziose dell’Abruzzo ai riflettori globali del piccolo schermo: la vicenda di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, meglio conosciuta come la storia della “famiglia nel bosco”, si prepara a superare i confini della cronaca locale per approdare nel catalogo di Netflix. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso dello streaming avrebbe avviato le trattative per trasformare la complessa odissea umana e giudiziaria della coppia anglo-australiana in una produzione originale, molto probabilmente una miniserie. La vicenda della famiglia nel bosco. Non sorprende che una narrazione così densa di contrasti abbia attirato l’ attenzione delle piattaforme on demand.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La famiglia nel bosco potrebbe diventare una serie tv, al via le trattative Leggi anche: La famiglia nel bosco diventa un film Netflix: trattative in corso mentre i bambini sono ancora in casa famiglia Famiglia nel bosco, la storia pronta a diventare un film Netflix?Dal caso della famiglia nel bosco in Abruzzo all’intervento del tribunale dei minori: il libro “La nostra vita libera” di Catherine Birmingham ispira... Famiglia nel bosco, tribunale dice no a una visita lunga del papà per Natale