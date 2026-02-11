Un uomo con barba bianca, capelli arruffati e occhiali scuri si aggira per le strade di Tel Aviv, accompagnato da due guardie del corpo. La notizia che fosse vivo e in Israele ha fatto il giro del web, ma una TV ha smascherato tutto: si tratta di una bufala creata con l’intelligenza artificiale.

Un uomo con barba bianca, capelli arruffati e occhiali scuri che cammina per le strade di Tel Aviv scortato da due guardie del corpo. La somiglianza con Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per crimini sessuali su minori e morto in carcere nel 2019, è impressionante. L’immagine ha fatto esplodere il web negli ultimi giorni, alimentando la teoria secondo cui il criminale non sarebbe mai deceduto davvero. La foto mostra un personaggio sicuro di sé, vestito con giacca e maglietta nere, accompagnato da quello che sembrano bodyguard. In pochi giorni ha generato milioni di visualizzazioni e innumerevoli speculazioni sui social network. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Epstein è vivo ed è in Israele”, ma una TV svela che si tratta di una bufala fatta con l’IA

Su Facebook circolano immagini che mostrano Jeffrey Epstein ancora vivo in Israele, con una folta chioma e barba bianca.

