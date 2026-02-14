Nonna Pauline si sente disperata dopo aver scoperto che i suoi nipoti sono stati affidati a una famiglia nel bosco, a causa di alcune perizie psicologiche negative. Arrivata dall’Australia con poche valigie, osserva il luogo e dice che i bambini hanno perso la loro tranquillità. Un dettaglio concreto: i piccoli ora vivono lontano dalla loro città natale, sotto la custodia di nuovi tutori.

Il volo dall’Australia, le valigie leggere e il cuore pesante. Nonna Pauline arriva, guarda il bosco da lontano e sussurra: “Hanno perso la serenità”. Intorno, una famiglia sospesa tra regole, attese e promesse di cambiamento. Lei si chiama Pauline. È la nonna che attraversa mezzo mondo per tre nipoti. Li immagina correre tra gli alberi, come prima. Ma non è più come prima. La sua frase resta lì, netta: “Non torneranno quelli di prima”. È un dolore che scuote. E che mette insieme una storia di affetti, di istituzioni, di scelte difficili. I prossimi giorni contano. Le perizie psicologiche sui tre fratelli della cosiddetta “famiglia nel bosco” sono fissate per il 6 e 7 marzo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - La Disperazione di Nonna Pauline: Il Dramma dei Bambini della ‘Famiglia nel Bosco’ tra Perizie Psicologiche e Sospensione della Potestà Genitoriale

La nonna Pauline si sfoga, visibilmente commossa, raccontando come i nipoti siano diventati ansiosi e traumatizzati dopo essere stati allontanati dalla famiglia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la nonna e la zia dichiarano che i bambini sono sconvolti e depressi; Cristiana Anania e l'amore per la nonna; Ritratto di Hettie, nella vita di una donna la storia del razzismo in Sudafrica; Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata in un canale a Nizza Monferrato.

Disabilità e progetto di vita, la disperazione delle famiglie e le risposte necessarieGentile Elisabetta, sono la mamma di Vittoria, una meravigliosa ragazza di 23 anni, a cui era stata diagnosticata a meno di 3 anni la sindrome di Mowat-Wilson. Vittoria e stata colpita in modo molto i ... corriere.it

Grazie per la precisazione. Ho rivisto il video: la signora in split screen ha capelli corti biondi e sembra essere Pauline Birmingham, la nonna materna dei bambini nella "Famiglia nel bosco". È in Italia per supportare la famiglia. Confermi x.com

Famiglia nel bosco: il giallo del passaporto di Nonna Pauline a #DentrolaNotizia facebook