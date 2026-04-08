Famiglia nel bosco la decisione su Catherine e i figli che ribalta tutto

Oggi è stato deciso di sospendere l'incontro tra Catherine e i suoi figli, che si trovano in una casa famiglia di Vasto. La visita, prevista in precedenza, non si terrà più, lasciando ancora più incertezza sulla possibilità di riavvicinamento tra madre e figli. La decisione arriva dopo settimane di distanze e tensioni tra le parti coinvolte.

La visita tanto attesa non ci sarà. Nella giornata di oggi, infatti, è stato disposto lo stop all’incontro tra Catherine e i suoi figli, attualmente ospitati in una casa famiglia di Vasto, lasciando ancora una volta sospeso un legame già messo a dura prova da settimane di distanza e tensioni. A riportarlo è Il Messaggero, che ricostruisce una vicenda sempre più delicata sotto il profilo umano e sociale. >> Mamma e figlia avvelenate, la notizia sulla sorella è appena arrivata Secondo quanto emerge, la decisione sarebbe stata presa in via precauzionale dai responsabili della struttura insieme ai servizi sociali, con la possibilità che eventuali aggiornamenti possano arrivare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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