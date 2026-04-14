Falsi sms sulla Tari non pagata segnalazioni anche nel Faentino Il Comune | Fare attenzione

Di recente sono stati segnalati falsi messaggi SMS riguardanti presunte tasse sulla raccolta rifiuti non pagate. Le comunicazioni ingannevoli sono state inviate anche nel territorio di Faenza, suscitando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. Il Comune ha diffuso un avviso per invitare alla massima attenzione, in quanto si tratta di un tentativo di truffa che si è diffuso rapidamente in diverse parti del Paese.

Un tentativo di truffa che in pochi giorni ha fatto il giro d'Italia, da Nord a Sud, e che anche a Faenza ha allarmato cittadini e Amministrazione comunale. Nelle ultime settimane, infatti, anche agli uffici comunali è stata segnalata la ricezione di messaggi sms arrivati sui cellulari degli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Attenzione a falsi sms sulla TARI, segnalati diversi tentativi di truffaIn questi giorni l’URP e l’Ufficio Ica-Tari del Comune di Fiorano Modenese hanno registrato diverse segnalazioni di cittadini preoccupati per avere...