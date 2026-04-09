Falsi Sms sulla Tari scatta l’allarme a Rimini L' avviso del Comune | È una truffa

Da riminitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, il Comune di Rimini ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini riguardo a messaggi di testo che segnalano presunte irregolarità sulla tassa sui rifiuti. Questi Sms invitano gli utenti a chiamare determinati numeri di cellulare per risolvere il problema. Il Comune ha prontamente diffuso un avviso per chiarire che si tratta di una truffa e di non rispondere o contattare i numeri indicati.

Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver ricevuto Sms in cui vengono comunicate presunte anomalie sulla propria posizione Tari, con l'invito a contattare numeri di cellulare per risolvere il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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