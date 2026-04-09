Falsi Sms sulla Tari scatta l’allarme a Rimini L' avviso del Comune | È una truffa

Nelle ultime settimane, il Comune di Rimini ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini riguardo a messaggi di testo che segnalano presunte irregolarità sulla tassa sui rifiuti. Questi Sms invitano gli utenti a chiamare determinati numeri di cellulare per risolvere il problema. Il Comune ha prontamente diffuso un avviso per chiarire che si tratta di una truffa e di non rispondere o contattare i numeri indicati.

Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver ricevuto Sms in cui vengono comunicate presunte anomalie sulla propria posizione Tari, con l'invito a contattare numeri di cellulare per risolvere il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Truffa SMS sulla TARI a Napoli: il Comune avvisa i cittadiniIl Comune di Napoli avverte i cittadini su SMS truffa relativi alla TARI con numeri a pagamento. Temi più discussi: Attenzione: falsi SMS su pagamento TARI; Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffa; Anche a Sarroch falsi sms sulla Tari, il Comune: Non rispondete; Devi pagare la TARI: circola sempre di più il messaggio truffa, come difendersi. Allarme truffa a Lauria: falsi SMS sulla TARI, il Comune invita a non contattare i numeri indicatiLAURIA (PZ) - Il Comune di Lauria lancia un avviso alla cittadinanza per segnalare un tentativo di truffa legato a presunte irregolarità nel pagamento della TA ... ivl24.it Falsi SMS Tari a Macerata: il Comune lancia l’allerta truffeFalsi avvisi Tari, l’Ufficio Entrate del Comune ricorda che le comunicazioni ufficiali avvengono solo tramite email, PEC o sportelli ... centropagina.it SEGNALAZIONE TENTATIVI DI PHISHING - FALSI SMS SU POSIZIONI TARI. Si avvisa la cittadinanza che l’Ufficio Tributi ha ricevuto segnalazioni di tentativi di phishing via SMS che alcuni utenti avrebbero ricevuto in merito a presunte posizioni TARI. Gli SM - facebook.com facebook Tari, ancora truffe: “Falsi sms inviati ai cittadini. Non fornire dati personali” x.com