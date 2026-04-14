False fatture e bilanci alterati per ricevere finanziamenti milionari | tre gli indagati e sette le società coinvolte

Tre persone sono state indagate e sette società coinvolte in un’indagine della Guardia di finanza di Macerata, denominata “Pay next”, coordinata dall’Eppo di Bologna. L’indagine ha accertato l’uso di false fatture e bilanci alterati per ottenere finanziamenti milionari, tra cui quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le verifiche sono state condotte negli ultimi giorni e hanno portato alla conclusione delle attività investigative.