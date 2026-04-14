False fatture e bilanci alterati per ricevere finanziamenti milionari | tre gli indagati e sette le società coinvolte
Tre persone sono state indagate e sette società coinvolte in un’indagine della Guardia di finanza di Macerata, denominata “Pay next”, coordinata dall’Eppo di Bologna. L’indagine ha accertato l’uso di false fatture e bilanci alterati per ottenere finanziamenti milionari, tra cui quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le verifiche sono state condotte negli ultimi giorni e hanno portato alla conclusione delle attività investigative.
MACERATA – Si è conclusa negli scorsi giorni una complessa indagine del Gruppo della Guardia di finanza di Macerata denominata “Pay next”, coordinata dall’Eppo, l’European public prosecutor’s office, Ufficio di Bologna, riguardante la percezione illecita di finanziamenti Pnrr da parte.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Fatture false per evadere le tasse: indagati in sette, c'è anche un consigliere comunale. Sequestrate 36 auto e 10 caseUn giro di fatture false messo in piedi a Margherita di Savoia, nel nord Barese, per non pagare le tasse.
Tigullio, false sponsorizzazioni di oltre tre milioni a società calcistiche dilettantistiche, sette presunti evasori indagatiSponsorizzazioni false o gonfiate di società sportive amatoriali del Tigullio, così alcune aziende hanno evaso sia le imposte dirette sia l’iva per...
Lavori mai eseguiti e fatture false: la finanza scopre a Udine una maxi frode sui bonus edilizi #friulioggi - facebook.com facebook
Giro di fatture false nel mobile imbottito: scoperte dalla Guardia di Finanza oltre 60 società fittizie create per generare indebiti risparmi d’imposta polimerica.it/articolo.aspi… x.com