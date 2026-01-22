Sei persone, tra cui un consigliere comunale, sono state indagate per un’indagine su un sistema di fatture false utilizzato a Margherita di Savoia, nel nord Barese, per evadere le tasse. Durante le verifiche sono state sequestrate 36 auto e 10 abitazioni. L’indagine mira a fare luce su pratiche illecite che hanno coinvolto vari soggetti e beni di valore nella zona.

Un giro di fatture false messo in piedi a Margherita di Savoia, nel nord Barese, per non pagare le tasse. Un sistema che ha coinvolto società definite casseforti in cui sarebbero confluiti i proventi dell'evasione fiscale. È quanto accertato dai finanzieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, con l'inchiesta denominata 'Game over' che ha portato al sequestro di beni, mobili e immobili, per un valore di 30 milioni di euro e alla iscrizione nel registrato degli indagati di sette persone, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, tra cui c'è un consigliere comunale di Margherita di Savoia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Fatture false per evadere le tasse: indagati in sette, c'è anche un consigliere comunale. Sequestrate 36 auto e 10 case

