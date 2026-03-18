Tigullio false sponsorizzazioni di oltre tre milioni a società calcistiche dilettantistiche sette presunti evasori indagati

In Tigullio, sette persone sono state indagate per aver avviato false sponsorizzazioni del valore superiore a tre milioni di euro destinate a società calcistiche dilettantistiche. Le imprese coinvolte hanno sede in Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige. La Guardia di Finanza ha effettuato le indagini, che hanno portato all’identificazione di presunti evasori fiscali legati a questa operazione.

Sponsorizzazioni false o gonfiate di società sportive amatoriali del Tigullio, così alcune aziende hanno evaso sia le imposte dirette sia l’iva per un giro d’affari che supera i 3 milioni di euro. La guardia di finanza di Genova ha però scoperto tutto grazie all’indagine denominata Bulk e culminata con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova nei confronti di sette individui coinvolti, a vario titolo, in questo sistema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare, il complesso sistema fraudolento aveva come protagoniste tre associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Tigullio, praticanti perlopiù calcio a livello amatoriale, con un giro d’affari totale di oltre 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tigullio, false sponsorizzazioni di oltre tre milioni a società calcistiche dilettantistiche, sette presunti evasori indagati Articoli correlati Fatture false per oltre 2 milioni, sequestrato immobile ad una società di TerracinaTerracina, 10 febbraio 2026 – La guardia di finanza di Latina ha sequestrato un immobile del valore di un milione di euro a una società di Terracina... Sponsorizzazioni false per i rally, scoperta frode da 35 milioni: 18 denunciati e sequestriCoinvolte oltre 200 imprese in tutta Italia con un agrigentino al centro del sistema. Contenuti e approfondimenti su Tigullio false sponsorizzazioni di... Discussioni sull' argomento Evasione fiscale e fatture false: giro da 2,5 milioni di euro con tre associazioni sportive nei guai; GDF - GUARDIA DI FINANZA * OPERAZIONE BULK: ACCERTATA INGENTE EVASIONE FISCALE E GIRO DI FATTURE PER FALSE SPONSORIZZAZIONI DI 2,5 MILIONI DI EURO DA PARTE DI TRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TIGULLIO. RECUPER. Evasione fiscale e fatture false per le sponsorizzazioni: tre società sportive del Tigullio nel mirino della FinanzaLe false sponsorizzazioni accertate sfiorano i 2,5 milioni di euro: le fiamme gialle hanno recuperato 600 mila euro ... ilsecoloxix.it False sponsorizzazioni di oltre 3 milioni a società sportive dilettantistiche del Tigullio, sette indagatiLe imprese, con sede in Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige, hanno evaso le imposte e l'iva dal 2018 al 2024 ... genova24.it “ Una Finestra sul Mare “ … Coming soon Golfo del Tigullio By www.latuacasaalmare.it #solocasebelle #latuacasaalmare #parmamare - facebook.com facebook