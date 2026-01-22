Bella prestazione del Fratta Terme | un punto d' onore contro l' Ars et Labor ex Spal

Da forlitoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fratta Terme ottiene un pareggio importante contro l'Ars et Labor, ex Spal, in una partita equilibrata. La squadra dimostra carattere e compattezza affrontando una formazione ambiziosa, costruita per raggiungere i vertici. Il risultato rappresenta un passo significativo nella stagione, confermando la tenacia del team e il desiderio di competere ai massimi livelli.

Un punto che pesa, contro una squadra costruita per stare ai vertici e arrivata con l’obiettivo dichiarato di vincere. Il Fratta Terme ferma sullo 0-0 l’Ars et Labor e porta a casa un pareggio prezioso, maturato al termine di una gara combattuta e giocata su un campo reso difficile dalle piogge.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Ars et Labor, due novità: dal recupero col Fratta Terme al 'neutro' contro Massa LombardaArs et Labor presenta due aggiornamenti importanti: una nuova iniziativa di recupero contro il Fratta Terme e una partita contro Massa Lombarda in una formula 'neutra'.

Ars et Labor, altro (mezzo) passo falso contro il Fratta Terme: così la vetta torna lontanaArs et Labor affronta il Fratta Terme in una sfida importante, ma il risultato non è quello sperato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Bella prestazione del Fratta Terme: un punto d'onore contro l'Ars et Labor (ex Spal); Di Benedetto dopo Massa Lombarda-SPAL 1-3: C’era da battagliare e l’abbiamo fatto; Garra e grinta, brava Spal ma ora continua.

Riparte la Fratta, bel pari esterno. Fcr, niente da fare col MezzolaraMEZZOLARA: Cipriani, Musiani (30’ st Pietrobuoni), Monaco (1’ st Aloisi), Dalmonte, Bungaja, Derjai, Ganzaroli (10’ st Bernardi), Molossi, Nisi (10’ st ... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.