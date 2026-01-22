Bella prestazione del Fratta Terme | un punto d' onore contro l' Ars et Labor ex Spal

Il Fratta Terme ottiene un pareggio importante contro l'Ars et Labor, ex Spal, in una partita equilibrata. La squadra dimostra carattere e compattezza affrontando una formazione ambiziosa, costruita per raggiungere i vertici. Il risultato rappresenta un passo significativo nella stagione, confermando la tenacia del team e il desiderio di competere ai massimi livelli.

Ars et Labor, due novità: dal recupero col Fratta Terme al 'neutro' contro Massa LombardaArs et Labor presenta due aggiornamenti importanti: una nuova iniziativa di recupero contro il Fratta Terme e una partita contro Massa Lombarda in una formula 'neutra'.

Ars et Labor, altro (mezzo) passo falso contro il Fratta Terme: così la vetta torna lontanaArs et Labor affronta il Fratta Terme in una sfida importante, ma il risultato non è quello sperato.

