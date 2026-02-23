Martusciello e Ferrante FI | Cordoglio per scomparsa Carmine Albero comunità perde punto di riferimento

© Anteprima24.it - Martusciello e Ferrante (FI): “Cordoglio per scomparsa Carmine Albero, comunità perde punto di riferimento”

Tempo di lettura: < 1 minuto "Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Carmine Albero, una tragedia che addolora e lascia sgomenti. La morte di un giovane di soli 24 anni, strappato alla vita mentre svolgeva il proprio lavoro, è un'immensa ferita per il nostro territorio. Carmine era un ragazzo profondamente impegnato nella vita civile e sociale, punto di riferimento per tanti ragazzi che si sono avvicinati alla politica grazie al suo entusiasmo e alla sua generosità. Credeva fortemente nella partecipazione, nel servizio verso gli altri e nella buona amministrazione e per questo aveva contribuito a fondare il movimento giovanile di Forza Italia a Sarno.