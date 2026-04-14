Domenica 19 aprile, nella Sala civica Don Carlo Gnocchi, si terrà un evento dedicato al cambiamento climatico con la partecipazione di una nota meteorologa ed esperta di clima. La serata prevede un intervento pubblico durante il quale verranno affrontati i temi legati alle variazioni climatiche e alle condizioni meteorologiche. La relatrice è riconosciuta nel settore e ha condotto studi e ricerche su questi argomenti.

Ad Abbadia arriva una grande esperta di meteo e clima. Serena Giacomin sarà infatti protagonista della serata di domenica 19 aprile in Sala civica Don Carlo Gnocchi.Si tratta di un'ospite d'eccezione: Giacomin è infatti fisica, meteorologa e climatologa e condurrà l'evento dal titolo "Faccia a.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Vent’anni di La Fisica Incontra la Città | Faccia a faccia con il cambiamento climatico

Taini faccia a faccia con il lupo: "Decimo avvistamento: serve agire"La questione lupi torna al centro delle cronache nel riminese dopo l’ennesimo avvistamento registrato ieri intorno alle 13 a Montefiore Conca.

Coppa Italia, nuovo faccia a faccia questa sera con il PordenoneAncora il Pordenone sarà di scena al PalaPaganelli solo quattro giorni dopo aver perso contro la Futsal Cesena per 6-4.