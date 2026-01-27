Taini faccia a faccia con il lupo | Decimo avvistamento | serve agire

La recente presenza di lupi a Montefiore Conca riporta l’attenzione sulla gestione di questa specie nel territorio. L’ennesimo avvistamento sottolinea l’importanza di interventi mirati e strategie efficaci per garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente naturale. È fondamentale monitorare e affrontare questa situazione con approcci scientifici e condivisi, per preservare l’equilibrio tra natura e comunità locali.

La questione lupi torna al centro delle cronache nel riminese dopo l'ennesimo avvistamento registrato ieri intorno alle 13 a Montefiore Conca. A imbattersi nell'animale, mentre attraversava i campi e le strade della zona, è stato il vicesindaco del comune, Francesco Taini (in foto in alto), testimone diretto di una presenza che ormai non può più essere considerata episodica. "Un lupo mi ha attraversato la strada per l'ennesima volta, nei pressi del ponte sul fiume Ventena, per poi dirigersi verso il bosco e perdersi tra gli alberi – racconta il vicesindaco –. È un animale affascinante, la sua presenza è riscontrabile quotidianamente, ma non avere un controllo può diventare un problema".

