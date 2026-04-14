Durante la terza puntata del podcast “Mamma Dilettante 5”, Diletta Leotta ha intervistato Fabrizio Romano. Nel corso dell’intervista, Romano ha riferito di aver interrotto un momento di intimità per comunicare una notizia. La conversazione ha toccato anche altri aspetti della sua attività professionale e delle sue esperienze personali, senza entrare in dettagli specifici.

Diletta Leotta intervista Fabrizio Romano al suo podcast "Mamma Dilettante 5". Durante la terza puntata del programma, il famoso giornalista sportivo racconta di un aneddoto che gli è capitato mentre seguiva le trattative per Reguilón al Tottenham: "Era l'una e quaranta quando mi è arrivata la chiamata, ho dovuto chiedere di aspettare un attimo per rispondere perché chiaramente era importante. Tutti dicevano che sarebbe andato allo United, dovevo rispondere. Alla fine almeno l''Here we go' era giusto!". .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabrizio Romano: "Ho interrotto un momento di intimità per una notizia"

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