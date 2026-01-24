Non c’è nessuna trattativa tra il Napoli e Njinmah | al momento gli azzurri hanno altre priorità Fabrizio Romano

Secondo Fabrizio Romano, al momento non ci sono trattative tra il Napoli e Njinmah. La società partenopea sta concentrando le proprie risorse su altri obiettivi di mercato, e attualmente non sono previste discussioni o accordi con l’attaccante. La situazione rimane invariata, e il club azzurro non ha avviato contatti ufficiali con il giocatore.

Fabrizio Romano aggiorna sulla situazione di mercato in casa Napoli. Napoli, nessun contatto per Njinmah. Spiega Romano su YouTube: Stanno circolando tanti nomi in questi giorni per l'esterno del Napoli. Negli ultimi 3 o 4 giorni ne sono usciti una quindicina, più o meno, quindi cerchiamo di andare con calma e con criterio. Tra questi nomi non c'è quello di un ragazzo di cui si è parlato in queste ore come operazione avanzata o in corso: Njinmah, esterno del Werder Brema. Con tutto il rispetto, lo ripeto sempre per i colleghi, ognuno le sue informazioni, a noi risulta che questo ragazzo non sia nella lista del Napoli, non ci sia una trattativa, non ci sia un'offerta, non c'è nulla in questo momento tra il Napoli e Njinmah.

