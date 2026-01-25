Perché il record di Josh Hoey sugli 800 metri è stato semplicemente mostruoso | resisteva da 30 anni

Al New Balance Indoor Grand Prix di Boston, Josh Hoey ha stabilito un nuovo record mondiale indoor sugli 800 metri, interrompendo una prestazione che durava da oltre 30 anni. L'americana di resistenza e determinazione ha battuto un risultato storico, precedentemente detenuto dal leggendario Kipketer, segnando un importante traguardo nel panorama dell’atletica internazionale.

Straordinaria impresa al New Balance Indoor Grand Prix di Boston, con l'americano Josh Hoey ha conquistato il nuovo record mondiale indoor sugli 800 metri togliendolo dopo 30 anni al leggendario Kipketer. Per conquistarlo, Josh si è avvalso del fratello Jaxson nel ruolo di lepre.🔗 Leggi su Fanpage.it Josh Hoey leggendario! Crolla il record del mondo degli 800 dopo quasi trent'anni, staffilata storica a BostonJosh Hoey ha stabilito un nuovo record del mondo degli 800 metri indoor a Boston, interrompendo una delle prestazioni più longeve nel panorama dell'atletica. LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: storico record del mondo di Hoey negli 800! Ihemeje non decolla, sconfitto LylesSegui la diretta della World Indoor Tour di Boston 2026, con aggiornamenti su record mondiali e le principali prestazioni.

