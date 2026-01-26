Alessandro Casoni, atleta reggiano, ha stabilito il nuovo record italiano juniores sui 1000 metri indoor, con il tempo di 2’21’’43, durante una gara a Padova. Con questa prestazione, Casoni si conferma tra i migliori talenti italiani nella categoria, dimostrando costanza e determinazione in una delle discipline più impegnative dell’atletica indoor.

Come noto i padovani sono "gran dottori" e questo vale anche per il reggiano Alessandro Casoni che sull’anello indoor di Padova diventa . il dottore dei 1000 metri indoor junior, andando a chiudere la gara al primo posto con il nuovo record italiano di categoria in 2’21’’43. Questo tempo migliora di quasi due secondi il precedente con 2’23’’21 da Gabriele Angiono. Purtroppo questo record italiano non è record provinciale reggiano e nemmeno regionale visto che Casoni, ex Corradini Rubiera e tuttora allenato da Emilio Benati, è tesserato da pochi mesi per le Fiamme Azzurre che hanno sede a Roma: questo vuole dire che sarà nuovo record romano e laziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casoni, un razzo sui mille metri . Centra il record italiano juniores

Ancona: Pagliarini scende a 7.28 La giovane sprinter Alice Pagliarini nei 60 si migliora di quattro centesimi. Lorenzo Simonelli 6.66 all’esordio, Eric Marek 6.65. A Padova record italiano U20 indoor dei 1000 per Alessandro Casoni in 2:21.43 Ruggieri/FID - facebook.com facebook