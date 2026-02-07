Ritrovato il 27enne scomparso da Mandello del Lario | Luca è tornato a casa

Ritrovato il 27enne scomparso da Mandello del Lario. Luca G. è tornato a casa dopo quasi tre settimane di silenzio. La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa il 5 febbraio e ora può tirare un sospiro di sollievo. Le ricerche erano state avviate subito, e alla fine si sono concluse con il suo ritrovamento. Per ora, non ci sono dettagli su cosa abbia portato Luca a sparire o dove fosse stato in questi giorni.

Sospiro di sollievo per la famiglia di Luca G., il giovane di 27 anni scomparso dalla sua abitazione la sera del 5 febbraio 2026. Il ragazzo è stato ritrovato e ha fatto rientro a casa, come comunicato dalla famiglia attraverso i social network. La notizia del ritrovamento è arrivata nella giornata di sabato 7 febbraio, ponendo fine all'apprensione che aveva coinvolto familiari, amici e l'intera comunità del territorio lecchese. L'appello lanciato dall'associazione Penelope Lombardia aveva mobilitato i carabinieri della stazione di Mandello del Lario e numerosi cittadini che hanno condiviso l'annuncio della scomparsa.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Mandello del Lario

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mandello del Lario

Argomenti discussi: Trovato un cadavere nel Pordenonese: è di Giovanni Bravin, l'uomo scomparso a Polcenigo ieri mattina; Scomparso da ieri, 14enne di Sant’Agata de’ Goti ritrovato sano e salvo vicino casa; Anziano morto ancora senza nome, l'appello: diffusa la foto per il riconoscimento; Aveva lasciato l'ospedale del Mare svanendo nel nulla, Francesco D'Amora è stato ritrovato.

Ritrovato il 27enne scomparso da Mandello del Lario: Luca è tornato a casaSospiro di sollievo per la famiglia di Luca G., il giovane di 27 anni scomparso dalla sua abitazione la sera del 5 febbraio 2026. Il ragazzo è stato ritrovato e ha fatto rientro a casa, come comunicat ... leccotoday.it

- Non si può più sperare: Davide è morto - Ritrovato il corpo del pescatore 27enne scomparso mentre si dedicava alla sua passione al Passetto. #adria #scomparso #lutto facebook

Manerba, ritrovato senza vita un 27enne in via Rocca - L’allarme è scattato poco prima delle 20.30 di martedì 13 gennaio. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: all'arrivo dei soccorsi era già deceduto. Indagini in corso. - QuiBrescia x.com