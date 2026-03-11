Fabio Capello incalza Palladino dopo la lezione dal Bayern Monaco | Ce l'hai detto tu non io
Dopo la sconfitta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco, Fabio Capello ha commentato in diretta televisiva, criticando la scelta tattica di Palladino. L'allenatore nerazzurro ha risposto difendendo il proprio approccio e il suo stile di gioco. La discussione tra i due è diventata un confronto diretto sui metodi e le decisioni prese durante la partita. La discussione si è poi spostata su questioni legate alla strategia della squadra.
Botta e risposta in tv tra Capello e Palladino dopo il ko dell'Atalanta col Bayern. L'ex mister lo incalza sulla tattica, l'allenatore difende il suo DNA.
