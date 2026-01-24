Roma Fabio Capello | Una squadra pericolosa per tutti

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha recentemente commentato la squadra di Gian Piero Gasperini in un’intervista a Sportweek. Ha sottolineato la solidità e la pericolosità della formazione giallorossa, evidenziando le caratteristiche che la rendono un avversario difficile per chiunque. Le sue parole offrono un’analisi equilibrata sulla situazione attuale della Roma e il suo ruolo nel campionato.

L'ex allenatore giallorosso Fabio Capello ha recentemente rilasciato un'intervista al settimanale Sportweek in cui ha parlato della Roma di Gian Piero Gasperini. L'ex tecnico ha analizzato in poche parole quella che è la situazione della squadra, dalla situazione sull'estremo difensore al tallone d'Achille della rosa di Gasperini, ovvero l'attacco. Secondo Capello, la Roma si presenterebbe come "una squadra molto pericolosa per tutti" poiché "Gasperini è riuscito a entrare nella testa dei giocatori" e indurli a "correre, sacrificarsi e non mollare nei momenti di difficoltà".

«Gli arbitri sono una mafia»: il duro attacco di Fabio CapelloFabio Capello ha recentemente espresso dure critiche nei confronti del sistema arbitrale, definendolo una “mafia” in un’intervista al quotidiano Marca.

Capello netto sulla Roma: “Niente panico, questa squadra ha qualità”Fabio Capello commenta il recente risultato della Roma a Bergamo, sottolineando che non bisogna lasciarsi coinvolgere dal risultato negativo.

