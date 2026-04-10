Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso nella notte a Ponticelli. Secondo le prime ricostruzioni, il vero obiettivo dell’attacco è riuscito a fuggire prima dello scontro a fuoco. La vittima, identificata come Fabio Ascione, è rimasta coinvolta nell’episodio senza riuscire a mettersi in salvo. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli sviluppi della sparatoria e sulle motivazioni dietro l’accaduto.

Il vero obiettivo è scappato via. La vittima designata, nella notte di Ponticelli, non ha perso tempo. Neanche uno sguardo al ragazzo colpito per errore, ma fuga verso le «palazzine», come chiamano da queste parti le abitazioni del cosiddetto parco Topolino. A terra, ormai esanime, un ventenne «che aveva ancora gli abiti del lavoro», come insistono amici e parenti. Potrebbe essere questa la ricostruzione dell’omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo colpito a morte martedì santo nei pressi di via Miranda a Ponticelli. Un giallo, per molti versi: non si conoscono il movente, né è chiara la dinamica dell’agguato. Nessuno sa quanti fossero i killer, né si sa se stessero in sella a due moto o all’interno di un’auto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Fabio Ascione morto a Ponticelli, 20enne ucciso per un ?errore dei killer?: «Fuggito il vero obiettivo»

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Da un lato lo stop della Questura alle esequie pubbliche per motivi di ordine pubblico. Dall’altra indagini spedite e vicine ad una svolta. Il tutto in un’atmosfera di attesa, di silenzio. E ora l’#omicidio a #Ponticelli di Fabio #Ascione, 20 anni, incensurato e turnist - facebook.com facebook

La madre cristiana è orgogliosa di aver riempito le galere di ragazzini colpevoli di piccoli reati mentre fuori i ragazzi continuano a morire ammazzati. Fabio Ascione aveva vent'anni, lavorava, era un ragazzo benvoluto da tutti, x.com