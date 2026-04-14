Fa il violento in casa contro la moglie e i due figli | arrestato

Da trentotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, un uomo di 59 anni residente in provincia di Trento è stato arrestato in Alto Adige con l’accusa di aver aggredito la moglie e i due figli all’interno della propria abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo e al successivo trasferimento in carcere. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che ha destato preoccupazione nella comunità locale.

Una vicenda di grave e desolante violenza compiuta tra le mura domestiche quella emersa in queste ultime ore e che riguarda il Trentino: nello specifico, si tratta dell’arresto (e della conseguente custodia in carcere) di un 59enne residente in provincia di Trento, fermato in Alto Adige con delle.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Arrestato marito e padre violento. Moglie e figli barricati in autoMoglie e tre figli (un 19enne e due minori) costretti a barricarsi in auto per sfuggire alle violenze del marito-padre padrone ubriaco.

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