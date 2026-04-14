Fa il violento in casa contro la moglie e i due figli | arrestato

Nelle ultime ore, un uomo di 59 anni residente in provincia di Trento è stato arrestato in Alto Adige con l’accusa di aver aggredito la moglie e i due figli all’interno della propria abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo e al successivo trasferimento in carcere. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che ha destato preoccupazione nella comunità locale.

Una vicenda di grave e desolante violenza compiuta tra le mura domestiche quella emersa in queste ultime ore e che riguarda il Trentino: nello specifico, si tratta dell’arresto (e della conseguente custodia in carcere) di un 59enne residente in provincia di Trento, fermato in Alto Adige con delle.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Arrestato marito e padre violento. Moglie e figli barricati in autoMoglie e tre figli (un 19enne e due minori) costretti a barricarsi in auto per sfuggire alle violenze del marito-padre padrone ubriaco.

Lancia una pentola d’acqua bollente alla moglie e la picchia davanti ai figli: condannato marito violentoCondanna a 7 anni e 4 mesi a Viterbo per maltrattamenti e violenza sessuale sulla moglie: insulti, botte, minacce e abusi anche in presenza dei figli...

I Adopted a Mind-Reading Toddler to Expose My Cheating Husband! He’s My Revenge Angel.

Il video di Chiara Balistreri sui social: «Il mio ex violento esce dal carcere, quel briciolo di giustizia che ho avuto me l'hanno tolto» x.com

Terzo episodio violento in cinque giorni, tutte le sigle sindacali scrivono al provveditore regionale e alla direzione dell'istituto - facebook.com facebook