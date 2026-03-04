arrestato marito e padre violento moglie e figli barricati in auto

Un uomo è stato arrestato dopo aver mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e dei figli. La donna e i tre ragazzi, di cui uno di 19 anni e due minori, sono stati costretti a rifugiarsi in auto per mettersi in salvo dalle aggressioni. La famiglia ha trovato riparo nel veicolo, mentre le forze dell’ordine intervenivano per gestire la situazione.

Moglie e tre figli (un 19enne e due minori) costretti a barricarsi in auto per sfuggire alle violenze del marito-padre padrone ubriaco. E’ successo nella nottte tra lunedì e martedì. L’uomo, un 55enne straniero, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ stato il 19enne a lanciare una disperata richiesta di aiuto al 112 perché il padre, in preda ai fumi dell’alcol, stava aggredendo la madre minacciandola di morte. Il giovane ha cercato anche di bloccare il padre per difendere la madre, ma è stato a sua volta aggredito. La donna, una 48enne anche lei straniera, si era barricata nell’auto con i tre figli per sfuggire alla brutalità dell’uomo, che ha mantenuto un atteggiamento aggressivo verso i familiari, terrorizzati, anche alla presenza dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

