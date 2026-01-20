Lancia una pentola d'acqua bollente alla moglie e la picchia davanti ai figli | condannato marito violento

Un uomo di Viterbo è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti, violenza sessuale e aggressioni nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli minori. La vicenda ha evidenziato comportamenti violenti e offensivi, tra cui insulti, botte e minacce, culminati in un episodio in cui l’uomo ha lanciato una pentola d’acqua bollente sulla consorte.

Condanna a 7 anni e 4 mesi a Viterbo per maltrattamenti e violenza sessuale sulla moglie: insulti, botte, minacce e abusi anche in presenza dei figli minori.

