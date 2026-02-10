gomme pirelli per i test pre stagionali di f1 in bahrain

La Formula 1 si prepara alla stagione 2026 con i test in Bahrain. I team stanno provando le nuove gomme Pirelli, cercando di capire come si comportano in vista delle gare. Le prove sono fondamentali per valutare le mescole e adattare le strategie di gara. I piloti sono già in pista, mentre gli ingegneri analizzano i dati raccolti. È l’inizio di un percorso che potrebbe cambiare le carte in tavola per molti.

La stagione 2026 della Formula 1 prende forma con i test pre-stagionali in Bahrain, dove i team valuteranno le nuove mescole Pirelli in condizioni che potrebbero differire dai test precedenti. L’attenzione è focalizzata sull’affinamento della gestione delle gomme, sulle performance delle tre mescole più dure e sull’interpretazione delle logiche di sviluppo proprie della casa italiana. la prima finestra di prove, in calendario dal 11 al 13 febbraio, si svolge sul circuito di Sakhir con accesso consentito esclusivamente alle tre mescole più robuste (c1, c2, c3) della gamma 2026. Ogni squadra dispone di 28 set di pneumatici da asciutto e, obbligatoriamente, di un set di Cinturato Intermedie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

