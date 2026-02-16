Le gomme Pirelli hanno superato i primi test in Bahrain, grazie ai risultati positivi ottenuti durante le sessioni di prova. La casa italiana ha riscontrato che le nuove mescole si comportano bene sulla pista, portando miglioramenti evidenti nelle prestazioni delle monoposto. Durante i primi tre giorni di lavoro, i team hanno raccolto dati che confermano la compatibilità tra le gomme e le vetture, aprendo la strada a un possibile rinnovo del contratto in Formula 1 fino al 2028.

Si è parlato molto di energia, power unit e aerodinamica attiva. Ma nei primi giorni di test invernali di Formula 1, le gomme Pirelli hanno superato il primo vero esame in pista raccogliendo riscontri complessivamente positivi da parte dei team. Dopo mesi di sviluppo basato su simulazioni e dati previsionali, il lavoro svolto dalla casa milanese sembra aver centrato l’obiettivo principale: garantire stabilità di rendimento nonostante i cambiamenti tecnici delle nuove monoposto. Un buon inizio che ha avuto buone ripercussioni sul piano strategico. Dal paddock, infatti, emerge che Pirelli starebbe guardando con molto interesse al prosieguo della partnership con F1, oltre a prepararsi all’esordio in MotoGP nel 2027 (è già in Moto2 e Moto3). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gomme Pirelli, promossi i primi test in Bahrain. E già si punta al rinnovo con F1 fino al 2028

La Formula 1 si prepara alla stagione 2026 con i test in Bahrain.

In Bahrain, Pirelli ha iniziato i test sulle gomme Hard 2026.

