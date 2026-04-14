Ex Milan Serginho su Leao | I fischi di sabato potrebbero essere uno stimolo in più Se dovesse segnare …

Durante la partita tra Milan e Udinese, il giocatore portoghese ha ricevuto numerosi fischi da parte dei tifosi. Un ex calciatore del club ha commentato che questi fischi potrebbero rappresentare uno stimolo in più per il giocatore, aggiungendo che se dovesse segnare in futuro, potrebbe trarne beneficio. La situazione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e degli osservatori presenti allo stadio.

Nella lunga intervista de 'La Gazzetta dello Sport' all'ex difensore del Milan Serginho, c'è spazio per uno dei temi più caldi degli ultimi giorni intorno all'ambiente rossonero, vale a dire Rafael Leao e il suo futuro in bilico. Il portoghese non sta vivendo il suo miglior momento di forma nelle ultime settimane e contro l'Udinese è uscito dal campo accompagnato da una bordata di fischi. Ecco, dunque, il pensiero del brasiliano sul momento del numero 10 di Massimiliano Allegri. Su Rafael Leao che è stato fischiato nel momento della sostituzione in Milan-Udinese: «San Siro è uno stadio esigente che in passato lo ha applaudito tante volte quando ha segnato e offerto prestazioni importanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Serginho su Leao: “I fischi di sabato potrebbero essere uno stimolo in più. Se dovesse segnare …” Serginho: “Milan in Champions, non mi preoccupo di chi sta dietro. Leao via? Se segna alla Juve …”Serginho, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Milan, Viviani: “Se Leao deve essere venduto l’anno prossimo? Bisogna capire se…”Le prestazioni di Rafael Leao continuano a far discutere, nonostante sia il giocatore del Milan che ha segnato più gol in Serie A in questa stagione...