Ex Milan Serginho | Il ko con l’Udinese niente di anomalo Classifica? Ecco cosa mi preoccupa …

L'ex calciatore del Milan Serginho ha commentato il recente ko contro l'Udinese, definendolo un evento normale. Ha inoltre espresso preoccupazioni riguardo alla posizione in classifica della squadra, senza entrare in dettagli specifici. La sua intervista è stata pubblicata su 'La Gazzetta dello Sport', dove ha analizzato il momento attuale dei rossoneri.

Sérgio Cláudio dos Santos, comunemente conosciuto come Serginho, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ovviamente, il tema principale della chiacchierata è stato il Milan e il momento della squadra di Massimiliano Allegri. In particolare, l'ex difensore rossonero si è soffermato nel commentare la recente sconfitta di 'San Siro' contro l'Udinese e la situazione in classifica in vista delle ultime sei gare della stagione. Ecco, quindi, le sue parole alla 'Rosea'. Sulla sconfitta del Milan a 'San Siro' contro l'Udinese: «Niente di così strano e anomalo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Serginho: “Il k.o. con l’Udinese niente di anomalo. Classifica? Ecco cosa mi preoccupa …” Serginho: “Milan, mi fido di Allegri ma il 3-5-2 non valorizza gli attaccanti. Leao penalizzato perché …”Serginho, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Leggi anche: Serginho: "Milan da Champions, mi fido di Allegri. Leao? Un gol alla Juve per riaccendere l'amore"