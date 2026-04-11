Verso Milan-Udinese Brocchi | Mi sarebbe piaciuto rivedere Leao a sinistra

A poche ore dall'inizio di Milan-Udinese, Cristian Brocchi ha commentato la posizione di Leao in campo, dicendo che gli sarebbe piaciuto vederlo giocare sulla corsia sinistra. Le sue dichiarazioni sono state fatte poco prima del fischio di inizio della partita. Brocchi ha espresso un desiderio riguardo alla disposizione tattica del portoghese, senza fare ulteriori commenti.

Il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese nella 32ª giornata del campionato di Serie A 20252026, calcio d'inizio alle ore 18:00. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per lasciarsi alle spalle la delusione di Napoli e mandare un messaggio alle inseguitrici. Per l'occasione Allegri ha cambiato vestito alla squadra, virando su un 4-3-3 con il tridente formato da Pulisic, Leao e Saelemaekers. Dall'altra parte, Runjaic ritrova Davis, pronto a guidare l'attacco dei friulani. Nel pre-partita di 'DAZN', Cristian Brocchi è intervenuto per trattare alcuni dei temi di Milan-Udinese a pochi minuti dal fischio d'inizio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Udinese, Brocchi: “Mi sarebbe piaciuto rivedere Leao a sinistra” Brocchi: “Col Cagliari, De Bruyne mi è piaciuto molto”La prestazione di Kevin De Bruyne contro il Cagliari continua a far parlare anche gli addetti ai lavori. Bonaventura: “Mi sarebbe piaciuto vincere di più al Milan. Modric un fuoriclasse. Su Allegri …”Giacomo Bonaventura ha da poco annunciato il suo ritiro dal calcio, dopo una lunga carriera tra Atalanta, Milan e Fiorentina.