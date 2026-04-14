Ex immobile Ciotta all’Asia proventi del contratto di concessione all’associazione Protezione civile

La Giunta comunale ha approvato una delibera riguardante la concessione dell’ex cementificio Ciotta all’Asia Benevento spa. La decisione include anche una modifica della destinazione d’uso dell’immobile. I proventi derivanti dal contratto di concessione saranno affidati all’associazione Protezione civile. La delibera è stata approvata sotto la guida del sindaco Clemente Mastella.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la delibera, con annessa modifica della destinazione d’uso, per la concessione dell’ ex cementificio Ciotta all’Asia Benevento spa. “ Il provvedimento – spiega l’assessore al Patrimonio Attilio Cappa nell’illustrare i contenuti della delibera – permetterà di adoperare un bene confiscato alla criminalità organizzata per un fine importante: i proventi, destinati dalla stipula di un regolare contratto di concessione, saranno destinati infatti all’Associazione volontari Protezione Civile Benevento. L’immobile ex Ciotta ospiterà la sede operativa di Asia, dopo il graduale trasferimento da Ponticelli che avverrà nei prossimi mesi”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex immobile Ciotta all’Asia, proventi del contratto di concessione all’associazione Protezione civile Aviosuperficie di Costa Volpino, concessione revocata a Iseo Lake Airfield: “Il nostro è un presidio di Protezione Civile”Costa Volpino (Bergamo) – Concessione revocata, almeno per ora, all’Iseo Lake Airfield non potrà più fare decollare e atterrare elicotteri e... Concessione di locali scolastici a terzi: guida, modello richiesta, delibera del Consiglio Istituto, contratto convenzione, regolamento istitutoIn arrivo giorno 20 marzo una guida su come gestire la concessione di locali scolastici ad enti terzi.