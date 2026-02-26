Taranto Ex Ilva | il Tribunale di Milano ordina la sospensione dell?area a caldo Rischi per la salute

Il Tribunale civile di Milano, su richiesta dei residenti del Comune di Taranto, ha ordinato la «sospensione» dal 24 agosto della «attività produttiva dell'area. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Siderurgico di Taranto: fermata dell’altoforno 4 Ex Ilva, la ripresa entro aprileDi seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria rende...

Errica Telmo (UGL Salute Taranto): “Un pacco di Natale vuoto per i lavoratori dell’ASL Taranto”Tarantini Time QuotidianoIn un momento socio-economico estremamente delicato per la sanità pubblica, l’ASL di Taranto ha simbolicamente consegnato ai...

Ex Ilva, il Tribunale ordina lo stop dell’area a caldo di Taranto, a rischio la salute dei cittadiniIl Tribunale di Milano, Sezione XV civile specializzata in materia di impresa, ha parzialmente disapplicato il provvedimento che autorizza l'attività ... ildiariodellavoro.it

Ex Ilva, battaglia sugli altoforni. Ricorso in Cassazione e denuncia ambientalistaÈ battaglia sugli altiforni dell’ex Ilva. Battaglia legale e ambientalista. Per la prima, è stato depositato in Corte di Cassazione il ricorso dell’azienda contro ... quotidianodipuglia.it

Ex Ilva di Taranto, rottura a una tubazione dell’azoto in Acciaieria 2 Perdita minima lungo lo stradone interno dello stabilimento Acciaierie d'Italia a Taranto: nessuna ripercussione sulle emissioni Una perdita di azoto si sarebbe verificata nelle scorse ore press - facebook.com facebook

Nube rossastra da impianti ex Ilva, il comune di Taranto chiede verifiche al Mase x.com