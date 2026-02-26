Il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione di alcune attività legate all'ex Ilva di Taranto, evidenziando che le norme ambientali non sono state rispettate. La decisione si basa su valutazioni relative ai rischi per la salute di lavoratori e cittadini, che vengono considerati a rischio a causa di presunte inadempienze. La vicenda prosegue con le conseguenze di questa decisione.

Se entro il 24 agosto prossimo non saranno rispettate le prescrizioni ambientali, l'Ilva di Taranto sarà costretta a chiudere La decisione è stata disposta “con riferimento ad alcune prescrizioni in relazione alle quali non sono stati previsti termini di esame e di realizzazione dei relativi interventi di ambientalizzazione e dunque in funzione acceleratoria della loro esecuzione”. Ma soprattutto, scrive il tribunale di Milano, la decisione è arrivata “a tutela dei ricorrenti e delle altre persone residenti in Taranto, Statte e nei quartieri limitrofi allo stabilimento Ilva da rischi attuali di pregiudizi alla salute”, anche in applicazione di quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del giugno 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ex Ilva di Taranto, il Tribunale di Milano intima lo stop: “Prescrizioni ambientali non rispettate”. Per i giudici mette a rischio la vita di lavoratori e cittadini

AIA EX ILVA: LA BATTAGLIA DEI CITTADINI di Piero Piliego Il tribunale di Milano ha stabilito che l'Aia 2025 per l'Ilva deve essere disapplicata e ordina la sospensione parziale dell provvedimento che autorizza l'attività produttiva dello Stabilimento di Taranto, facebook

Il 26 luglio 2012 veniva sequestrata l’Ilva di Taranto perché produceva inquinamento, malattie e morte. Dopo 14 anni di governo del disastro, a Taranto nulla è cambiato. Il Tribunale di Milano oggi ha disposto la chiusura dell’area a caldo a partire dal 24/8/202 x.com