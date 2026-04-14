Ex Ilva ancora a rischio chiusura | il sindaco di Taranto ordina all'alimentazione degli impianti

Il sindaco di Taranto ha firmato un’ordinanza che ordina a AdI Energia di sospendere entro 30 giorni l’attività della centrale termoelettrica che fornisce energia agli impianti dell’acciaieria locale. La decisione segue preoccupazioni legate alla continuità dell’alimentazione degli impianti e al rischio di chiusura dell’ex stabilimento siderurgico. La questione riguarda l’approvvigionamento energetico e le implicazioni sulla produzione industriale della zona.

Il sindaco di Taranto ha imposto con un’ordinanza ad AdI Energia di sospendere entro 30 giorni la centrale termoelettrica che alimenta gli impianti del siderurgico di Taranto. Questo stop può comportare a cascata la chiusura dell’area a caldo, cuore dello stabilimento.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina lo stop all’alimentazione degli impianti Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina la sospensione della centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione dell'esercizio della centrale termoelettrica dell'ex Ilva,... Temi più discussi: Dall’ex Ilva a Natuzzi, ecco tutte le crisi aperte in Puglia; Ex Ilva, i sindacati tornano a chiedere la nazionalizzazione; Decaro scrive al governo: Eni abbatta le emissioni a Taranto; Rischio sanitario, faro anche sull’Eni. Ex Ilva ancora a rischio chiusura: il sindaco di Taranto ordina all’alimentazione degli impiantiIl sindaco di Taranto ha imposto con un’ordinanza ad AdI Energia di sospendere entro 30 giorni la centrale termoelettrica che alimenta gli impianti ... fanpage.it Ex Ilva, nuovo rischio chiusura. Il sindaco di Taranto: stop alla centrale elettrica entro 30 giorniPer il primo cittadino esistono rischi di emissioni nocive. L’azienda annuncia ricorso al Tar e avverte: Così si fermano anche gli impianti del Nord ... repubblica.it Ex Ilva, stop alla centrale termoelettrica: ordinanza del sindaco per tutela della salute. Imposto lo spegnimento entro 30 giorni fino alla presentazione di un piano per ridurre le emissioni nocive, dopo le criticità emerse dal rapporto sanitario 2024. L'articolo com - facebook.com facebook Il sindaco di Taranto ordina la sospensione della centrale termoelettrica dell'ex Ilva - News x.com