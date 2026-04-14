Ex Colonia Vittorio Emanuele basta occupazione | oltre mille residenti chiedono lo sgombero

Oltre mille residenti dell’area ex Colonia Vittorio Emanuele hanno richiesto lo sgombero dell’immobile, richiamando una promessa fatta dai promotori del progetto. Questi ultimi avevano dichiarato che, in assenza di approvazione dell’atto in consiglio municipale, avrebbero coinvolto i cittadini affinché sottoscrivessero una proposta in tal senso. La questione riguarda la fine dell’occupazione e le procedure per liberare l’edificio.

Avevano promesso che, se l’atto non fosse stato approvato in consiglio municipale, avrebbero portato i cittadini a sottoscrivere la loro proposta. E lo stanno facendo. Monica Picca e Alessandro Aguzzetti, consiglieri della Lega del municipio X, stanno raccogliendo le firme per chiedere di.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Ostia, raccolta firme per chiedere lo sgombero dell’ex colonia Vittorio Emanuele Roma: Lega, raccolte mille firme in poche ore per chiedere sgombero ex colonia OstiaSono quasi mille le adesioni raccolte già nelle prime ore della giornata a Ostia, in via Orazio dello Sbirro, dove la Lega ha indetto una raccolta...