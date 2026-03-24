Ostia raccolta firme per chiedere lo sgombero dell’ex colonia Vittorio Emanuele

A Ostia si svolgerà sabato 28 marzo una manifestazione per raccogliere firme in favore dello sgombero dell’ex colonia Vittorio Emanuele. L’evento si terrà tra le 10 e le 12.30 in via Orazio dello Sbirro, all’angolo con via delle Baleniere. La richiesta di sgombero ha coinvolto diverse persone che intendono manifestare il loro sostegno all’operazione.

Ostia, 24 marzo 2026 – Si terrà sabato 28 marzo, dalle ore 10 alle 12.30, in via Orazio dello Sbirro, angolo via delle Baleniere, una raccolta firme per chiedere lo sgombero dell’ex colonia Vittorio Emanuele. A promuovere l’iniziativa sono i consiglieri della Lega nel Municipio Roma X, Monica Picca e Alessandro Aguzzetti, che spiegano come le sottoscrizioni non abbiano un valore soltanto simbolico, ma siano destinate a un passaggio formale nelle sedi istituzionali. “ Non si tratta di una raccolta simbolica né di una passerella politica. Le firme raccolte verranno protocollate e depositate ufficialmente presso il Prefetto di Roma, il Comune di Roma e il X Municipio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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