Roma | Lega raccolte mille firme in poche ore per chiedere sgombero ex colonia Ostia

A Ostia, in via Orazio dello Sbirro, la Lega ha avviato una raccolta firme per la richiesta di sgombero dell'ex colonia Vittorio Emanuele. Nelle prime ore della giornata sono state raccolte circa mille adesioni. La petizione riguarda l'azione di sgombero di questa struttura, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.

Sono quasi mille le adesioni raccolte già nelle prime ore della giornata a Ostia, in via Orazio dello Sbirro, dove la Lega ha indetto una raccolta firme per chiedere lo sgombero della ex colonia Vittorio Emanuele. Questo è quanto riferisce in una nota la Lega di Roma. Annuncio dell’iniziativa e reazione della Lega. L’iniziativa è stata annunciata dal capogruppo della Lega in Municipio, Monica Picca, che, insieme al consigliere Alessandro Aguzzetti, aveva presentato giovedì scorso in aula un documento per chiedere immediatamente il ripristino della legalità. Tuttavia, tale documento è stato bocciato dalla maggioranza di sinistra. La Lega porta avanti da almeno dieci anni una battaglia in favore della legalità e della sicurezza, accendendo i riflettori su un tema che rimane ancora irrisolto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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