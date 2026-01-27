Blitz della polizia locale all’alba | sgombero dell’immobile occupato e controlli contro bivacchi in città

Questa operazione della polizia locale di Como all’alba ha portato allo sgombero di un immobile occupato abusivamente. Le verifiche sono state estese anche a bivacchi e situazioni di degrado urbano, nell’ambito di un’azione volta a garantire sicurezza e ordine pubblico nella città.

Operazione della polizia locale alle prime luci dell'alba a Como, con un intervento mirato contro situazioni di degrado e occupazioni abusive. Gli agenti hanno eseguito lo sgombero di un immobile in stato di abbandono in via Pastrengo 5, dove all'interno sono stati trovati due soggetti stranieri.

