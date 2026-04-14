Evo ‘Modalità Bestia’ | Forza 92 e Aggressività alle stelle! Potenzia i tuoi giganti con questa EVO ripetibile Beast Mode

È stata annunciata una nuova modalità di gioco chiamata “Modalità Bestia”, che aumenta notevolmente le statistiche di Forza e Aggressività dei giocatori. Questa evoluzione può essere ripetuta e permette di potenziare i calciatori senza concentrarsi esclusivamente sulla tecnica, ma sulla capacità di superare gli avversari fisicamente. È indicata soprattutto per difensori centrali, terzini e mediani con caratteristiche di forza e determinazione.

Questa Evoluzione non punta sulla tecnica sopraffina, ma sulla capacità di “spostare” gli avversari. È il complemento ideale per difensori centrali, terzini fisici o mediani d’urto che hanno bisogno di quel tocco di cattiveria agonistica in più. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 5 volte (puoi letteralmente costruire una linea difensiva di “bestie”).. Vincoli: * OVR max: 87. Stili di gioco: Max 10.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento (target ideale per boost incredibili).. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Potenza e Resistenza. Il focus è tutto sulle statistiche fisiche e difensive, trasformando il giocatore in un mastino instancabile: Dominio Fisico: Il punto forte è il boost di +6 in Forza (92) e +6 in Aggressività (92).🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Evo ‘Modalità Bestia’: Forza 92 e Aggressività alle stelle! Potenzia i tuoi giganti con questa EVO ripetibile (Beast Mode) Potenza e Mastino: l’Evo ‘Rinforzo muscolare’ trasforma i tuoi titolari in giganti fisici! (muscle up)Non sempre servono stravolgimenti totali: a volte, per vincere un contrasto decisivo al 90°, serve solo un po’ di forza in più. Leggi anche: Evo ‘Ala esplosiva’: velocità 94 e agilità 92! Crea l’esterno inarrestabile con Rapido+ e Passo veloce+ (Blazing Winger) Caccia J-20 in modalità Bestia: cosa svela il videoNelle ultime ore sono apparse sul web diverse immagini che mostrano il caccia stealth cinese J-20 volare nella cosiddetta modalità bestia, ovvero trasportando missili aria-aria esterni sotto le ali ... ilgiornale.it Il caccia stealth cinese J-20 in modalità bestiaNelle ultime ore sono apparse sul web diverse immagini che mostrano il caccia stealth cinese J-20 volare nella cosiddetta modalità bestia, ovvero trasportando missili aria-aria esterni sotto le ali ... ilgiornale.it