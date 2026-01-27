Eventi a Roma dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

In questa settimana, a Roma, si svolgono numerosi eventi culturali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Incontri, visite e presentazioni arricchiscono il calendario, offrendo opportunità di approfondimento e scoperta della città. L'iniziativa si inserisce nel contesto della Giornata della Memoria, coinvolgendo cittadini e visitatori in attività dedicate alla memoria storica e al patrimonio culturale romano.

Incontri, visite, presentazioni. Anche questa settimana il calendario delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali disegna una mappa ricca di eventi in tutta la città: ecco alcuni appuntamenti in programma dal 30 gennaio al 5 febbraio. Domenica 1° febbraio si rinnova l'appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei Musei civici e nelle Aree archeologiche capitoline. Tra i siti aperti gratuitamente rientrano l' Area Sacra di Largo Argentina, visitabile dalle 9.

