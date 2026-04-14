Evadono il fisco portando disponibilità finanziarie da un milione di euro in Svizzera

Due persone, legate da vincolo di parentela, sono state denunciate per aver trasferito in Svizzera oltre un milione di euro di disponibilità finanziarie. L’indagine ha rivelato che il denaro, proveniente da attività non specificate, è stato spostato oltre confine senza aver effettuato i dovuti adempimenti fiscali. Le autorità hanno avviato verifiche per accertare eventuali responsabilità e il rispetto delle normative vigenti.

Viareggio (Lucca), 14 aprile 2026 – Due persone, legate da vincolo di parentela, sono accusate di aver trasferito in Svizzera oltre 1 milione di euro di disponibilità finanziarie. La Guardia di finanza di Viareggio ( Lucca) li ha scoperti e segnalati all'Agenzia delle Entrate per il recupero dei proventi a tassazione. I finanzieri del Comando provinciale di Lucca lo hanno verificato grazie al monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all'estero da residenti in Italia. In questo caso si tratta di due persone, legate da vincolo di parentela, amministratori di una società edilie in Versilia. Gli accertamenti hanno permesso di appurare, per gli anni di imposta 2018 e 2020, l'omessa dichiarazione di ingenti somme di denaro depositate in Svizzera.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evadono il fisco portando disponibilità finanziarie da un milione di euro in Svizzera Leggi anche: Occultano in Svizzera un milione di euro al fisco: indagati in due Influencer di OnlyFans evadono al Fisco 800mila euro di incassi: scoperte a Pisa, ecco quanto dovranno restituirePisa, 28 gennaio 2026 – Due influencer conosciute, molto richieste e pagate sulle piattaforme di contenuti per adulti come Onlyfans: hanno guadagnato... Buonanotte Stelle. Strategia... Mi copro con un fazzoletto di cielo, mentre le mie ali appesantite evadono nell'estasi del vento. Rosangela - facebook.com facebook