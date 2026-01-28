Influencer di OnlyFans evadono al Fisco 800mila euro di incassi | scoperte a Pisa ecco quanto dovranno restituire

Due influencer di OnlyFans sono state scoperte a Pisa mentre evadono circa 800mila euro di tasse. Le due donne, molto richieste e pagate sui siti per adulti, non hanno dichiarato i guadagni accumulati negli ultimi cinque anni. Ora dovranno restituire quella somma al fisco, che ha scoperto l’evasione durante controlli mirati.

Pisa, 28 gennaio 2026 – Due influencer conosciute, molto richieste e pagate sulle piattaforme di contenuti per adulti come Onlyfans: hanno guadagnato oltre 800mila euro “non dichiarati” negli ultimi 5 anni. I loro 90mila follower sono infatti disposti a sborsare diversi soldi con abbonamenti annuali per vedere le loro immagini. Ora dovranno restituire al fisco almeno 400-450mila euro, la cifra esatta sarà stabilita dall’ Agenzia delle Entrate. Sono i risultati delle attività ispettive di natura fiscale dei finanzieri del Comando provinciale di Pisa: la contestazione è soltanto amministrativa non penale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Influencer di OnlyFans evadono al Fisco 800mila euro di incassi: scoperte a Pisa, ecco quanto dovranno restituire Approfondimenti su Pisa Influencer Scoperte due influencer di OnlyFans in nero: 250mila euro non dichiarati al Fisco Le indagini della Guardia di Finanza di Lodi hanno portato alla luce due influencer di OnlyFans che avrebbero percepito circa 250mila euro non dichiarati al Fisco. Due influencer di Onlyfans evadono il fisco per 250mila euro: smascherato un traffico di guadagno in nero La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto un caso di evasione fiscale coinvolgente due influencer di Onlyfans, che avrebbero accumulato oltre 250mila euro in nero. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pisa Influencer Argomenti discussi: Influencer di OnlyFans evadono al Fisco 800mila euro di incassi: scoperte a Pisa, ecco quanto dovranno restituire; Due influencer di OnlyFans accusate di evasione fiscale: Non hanno dichiarato 800mila euro. Evasione totale da 800.000 euro, scoperte 2 influencers di OnlyfansScoperte dalla guardia di finanza di Pisa due influencer attive soprattutto sulla piattaforma Onlyfans, che hanno nascosto al Fisco 800.000 euro di imposte. (ANSA) ... ansa.it Pisa, due influencer OnlyFans scoperte dalla Gdf: 800mila € evasi al fisco in 5 anniRicerca web e sequestri digitali rivelano incassi non dichiarati su piattaforma: contestati redditi per centinaia di migliaia, indagini su pagamenti esteri. La ... controradio.it Evasione totale da 800.000 euro, scoperte due influencers di Onlyfans. - facebook.com facebook Pisa, 800mila euro non dichiarati al fisco: nei guai due influencer di OnlyFans x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.