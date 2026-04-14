Mancano pochi giorni all’inizio dei Campionati Europei di judo 2026, che si svolgeranno a Tbilisi dal 16 al 19 aprile. L’evento rappresenta il primo grande appuntamento internazionale della stagione e vedrà in gara atleti provenienti da diversi paesi europei. Le competizioni si svolgeranno in quattro giorni, con le varie categorie di peso che assegneranno le medaglie in tutte le fasce di età.

Ultimi giorni di attesa in vista dei Campionati Europei individuali di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in palio le medaglie che si terrà a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. Dopo aver analizzato il settore femminile, andiamo a scoprire quali sono i favoriti della vigilia per la vittoria nelle sette categorie maschili in base alle entry list attuali alla vigilia del sorteggio dei tabelloni. Tanta carne al fuoco ma poche certezze nei -60 kg, in cui tra i vari protagonisti più attesi ci sono gli azerbaigiani Balabay Aghayev (n.2 del ranking mondiale) e Ahmad Yusifov, il giovane talento georgiano Giorgi...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei judo 2026: i favoriti gara per gara

Girls’ Judo 2026 – Rising Stars on the Tatami

Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli EuropeiIl World Tour 2026 di judo prosegue questo weekend con il Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento della stagione dopo gli eventi disputati a...

Trofeo di Judo Peter Pan 2026: a Roma 250 piccoli atleti in gara per la solidarietàDomenica 29 marzo va in scena la 23ª edizione del Trofeo Peter Pan, un appuntamento che riunirà circa 250 giovani judoka tra i 5 e gli 11 anni.

Temi più discussi: Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; European Cup Junior Lignano: partenza sprint degli azzurri; Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming; - Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming.

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Sostituzione agli Europei di #Judo 2026 Il nostro @fabiobasile66 combatterà nei -73kg al posto di @manuellomby In bocca al lupo ad entrambi #FIJLKAM #Judo - facebook.com facebook

Al via i Campionati Europei di judo in Georgia: 18 azzurri a caccia delle medaglie continentali sui tatami di Tbilisi! Leggi qui shorturl.at/yG1Ys @FijlkamOfficial x.com