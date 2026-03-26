Trofeo di Judo Peter Pan 2026 | a Roma 250 piccoli atleti in gara per la solidarietà

A Roma si è svolto il Trofeo di Judo Peter Pan 2026, con la partecipazione di circa 250 giovani atleti. L'evento ha avuto come obiettivo la raccolta fondi per sostenere l'Associazione Peter Pan, che si occupa di supportare bambini e adolescenti in difficoltà. Durante la giornata, i partecipanti hanno combattuto sul tatami in un clima di solidarietà e collaborazione.

Domenica 29 marzo va in scena la 23ª edizione del Trofeo Peter Pan, un appuntamento che riunirà circa 250 giovani judoka tra i 5 e gli 11 anni. L'evento si svolgerà al PalaLuiss di via Martino Longhi, dalle 8.30 alle 13, e vedrà la partecipazione di dieci società di judo provenienti da tutta Italia. Protagonista assoluto sul tatami, tuttavia, non sarà la competizione ma lo spirito di solidarietà all'insegna dei valori più nobili dello sport. Il Trofeo Peter Pan, organizzato dalla Scuola Judo Tomita, mette in secondo piano il risultato agonistico per privilegiare invece il valore umano dello sport. I giovani partecipanti scenderanno sul tatami non solo per confrontarsi, ma soprattutto per sostenere simbolicamente i coetanei impegnati nella lotta contro il cancro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trofeo di Judo Peter Pan 2026: a Roma 250 piccoli atleti in gara per la solidarietà Articoli correlati Judo e solidarietà: a Roma torna il Trofeo Peter PanCosa: 23ª edizione del Trofeo Peter Pan di Judo, competizione sportiva solidale per bambini. Rocco Giocattoli e Peter Pan, di nuovo insieme contro il cancro infantile a RomaRocco Giocattoli e Peter Pan ODV, due eccellenze romane, rinnovano per il sesto anno consecutivo la partnership contro il cancro infantile. Contenuti e approfondimenti su Trofeo di Judo Peter Pan 2026 a Roma... Temi più discussi: Trofeo di Judo Peter Pan Io combatto per te che lotti; Roma, Trofeo di Judo Peter Pan per i piccoli malati di cancro, domenica 29 marzo; Roma, torna il Trofeo di judo Peter Pan solidale; Judo e solidarietà: a Roma torna il Trofeo Peter Pan. Trofeo di Judo Peter Pan Io combatto per te che lottiDomenica 29 marzo la 23esima edizione dell'evento che vedrà 250 piccoli judoka sfidarsi sul tatami per sostenere i coetanei in lotta con la malattia oncologica ... rainews.it Trofeo di Judo Peter Pan: domenica 29 marzo la 23esima edizioneRoma, 23 marzo 2025 – Tutto pronto per il 23° Trofeo Peter Pan. Domenica 29 marzo la Scuola Judo Tomita accoglierà circa 250 piccoli judoka, pronti a sfidarsi sul tatami al motto solidale Io comb ... politicamentecorretto.com Roma, Trofeo di Judo Peter Pan per i piccoli malati di cancro, domenica 29 marzo - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook