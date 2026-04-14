Eurolega mandato a Bueno per l' accordo con Nba E si candida anche Roma

Il 28 aprile si terrà un incontro importante relativo alla Eurolega, con un mandato affidato a un dirigente per negoziare un accordo con la NBA. Nella riunione di ieri, il board ha approvato la formula della prossima stagione e ha avviato un piano di sviluppo triennale. A partire dai prossimi mesi, i soci con licenza decennale diventeranno franchigie permanenti, mentre si fa strada anche l’ipotesi di candidare Roma come nuova sede.

La notizia, dopo anni di litigiosità, è la compattezza dei 13 club soci di Eurolega nel mandato dell’atteso board di ieri al Ceo Chus Bueno: aprire la trattativa per un accordo con Nba per un campionato comune. Rispetto al proposito iniziale della lega americana di sbarcare con una autonoma (e concorrente) Nba Europe, a riaprire il tavolo è anche la posizione di maggiore forza di Eurolega visti gli esiti della raccolta Nba di manifestazioni di interesse. I club hanno parlato ieri di "impegno a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con Nba, con l’obiettivo di esplorare opportunità di partnership strategica che possano ulteriormente valorizzare il basket europeo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurolega, mandato a Bueno per l'accordo con Nba. E si candida anche Roma Svolta Eurolega, il Ceo Bueno: "Intesa con la Nba. A Milano vedo solo l'Olimpia"Da mesi l’annunciato sbarco della Nba promette di rivoluzionare il basket in Europa con un nuovo torneo. Chus Bueno: il ponte tra NBA, FIBA ed EurolegaUna dinamica di sviluppo sul fronte cestistico europeo sta crescendo attorno a un possibile riassetto dei canali tra NBA, FIBA ed Eurolega.