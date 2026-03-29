Svolta Eurolega il Ceo Bueno | Intesa con la Nba A Milano vedo solo l' Olimpia

Il CEO della lega europea ha annunciato un accordo con la NBA, con l’obiettivo di rafforzare il settore. Ha inoltre affermato che, a Milano, l’unica squadra presente è l’Olimpia. Durante una conferenza stampa, ha precisato che non sono mai stati investiti 5 miliardi di euro nel basket in Europa e che l’incontro con il commissioner della NBA è previsto per aprile.

Da mesi l’annunciato sbarco della Nba promette di rivoluzionare il basket in Europa con un nuovo torneo. In pericolo, a fine gennaio l’Eurolega ha scelto come guida un manager come Chus Bueno, visto da subito come il ponte ideale con un mondo in cui ha lavorato 12 anni. Due mesi dopo è cambiato tutto, col commissioner Nba Adam Silver a dire: "Siamo convinti che per il bene del basket europeo la cosa migliore sarebbe una soluzione comune con l’Eurolega, trovando un accordo per un approccio di sistema alla crescita". C’entra il riscontro delle adesioni a Nba Europe: tra le manifestazioni di interesse da presentare entro martedì, risulta che ne arriveranno solo da nuovi soggetti, ma nessuna da squadre di Eurolega attualmente esistenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Svolta Eurolega, il Ceo Bueno: "Intesa con la Nba. A Milano vedo solo l'Olimpia" Articoli correlati Chus Bueno: il ponte tra NBA, FIBA ed EurolegaUna dinamica di sviluppo sul fronte cestistico europeo sta crescendo attorno a un possibile riassetto dei canali tra NBA, FIBA ed Eurolega. L'Eurolega ha scelto il nuovo ad: è Chus Bueno, un ponte verso Nba EuropeCon un messaggio di unità espresso dal voto unanime dei tredici club shareholders, l'Eurolega ha scelto il nuovo amministratore delegato, affidandosi...