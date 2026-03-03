Nella gara tre del derby contro Schio, Venezia si impone con un risultato di 63-51 davanti a un pubblico numeroso al Taliercio. Con questa vittoria, la squadra veneziana si qualifica per la sua prima Final Six di Eurolega e ora si prepara a disputare i quarti di finale a Saragozza. La partita si è svolta senza eventuali cambi di risultato o sorprese significative.

La Reyer Venezia per la prima volta è alla Final Six di Eurolega. È il verdetto di un tesissimo derby italiano in gara 3 contro la rivale di sempre Schio, una delle grandi d'Europa. La partita, in un Taliercio tutto esaurito, è stata dominata da un carico di tensione da parte di entrambe le squadre, soprattutto in avvio di gara. La Reyer è stata premiata per aver giocato più di squadra, mostrando soprattutto una grande organizzazione difensiva (18 punti da palle recuperate) che ha tenuto le avversarie a soli 51 punti segnati. Charles (12), Dojkic (15) e Pan (11) le più vivaci in attacco, mentre Schio ha avuto 16 punti da Shepard, l'unica in doppia cifra, e 7 punti e 3 assist da Sottana, che non voleva arrendersi alla sua ultima partita in Eurolega di una grande carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gara3 del derby con Schio è di Venezia: la Reyer vola alla sua prima Final Six di Eurolega

